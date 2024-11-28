Швёнтек в день сдачи положительного допинг-теста указала, что принимает сразу 14 добавок

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) поделилось подробным описанием допинг-кейса пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польки Иги Швёнтек. С ним можно ознакомиться здесь.

Из отчёта, в частности, следует, что 12 августа, в день, когда теннисистка сдала положительную допинг-пробу, она указала в специальной форме, что принимает сразу 14 видов добавок и препаратов. В том числе в списке был мелатонин, который, как выяснилось после расследования, и был загрязнён следами запрещённого триметазидина.

Факт приёма сразу 14 препаратов стал активно обсуждаться журналистами и пользователями в социальных сетях.

«Я знаю, что игроки принимают много добавок легально, но это звучит слишком. Я не критикую саму Швёнтек, но мне бы хотелось узнать, сколько добавок в среднем принимают другие игроки и насколько это полезно», — поделился своим мнением известный журналист Саймон Кэмберс.

К нему подключился и 30-летний британский теннисист Лиам Броэди. Он написал: «Это безумие!».