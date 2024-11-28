Тренер Андрея Рублева оценил его выступление на Итоговом турнире в Турине

Фернандо Висенте, многолетний тренер восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, оценил его выступление на Итоговом турнире в Турине. Там россиянин не смог выйти из группы, проиграв все три матча.

— Начнём с последнего ― как оцените выступление Андрея в Турине?

— На Итоговом ты играешь с лучшими теннисистами мира. По сравнению с прошлым годом мне грустно за Андрея, потому что он провёл хороший турнир ― просто уровень соперников был слишком высок. В прошлом же году это была катастрофа ― особенно с ментальной точки зрения. Рублёв тогда играл хорошо, но после одного проигранного сета… Не хочу говорить, что Андрей сдавался, потому что он никогда не сдаётся, но ментально ему не хватало позитивного мышления, понимания, что он сможет вытащить матч. На турнире мы каждый день говорили о том, что главная цель быть в матче до конца, не позволять себе поведение, которое часто случалось в этом году. Я очень горжусь тем, как Рублёв вёл себя на корте, в то же время мне грустно, что он так старался, а результата нет. Счастлив, что у него были шансы в каждом матче, он хорошо себя вёл на корте. Это классный задел на следующий год, если Андрей будет постоянно так себя вести.

— Ключевым был матч с Алькарасом. Почему Андрей резко просел по уровню в конце первого сета?

— Двойная ошибка, лёгкая ошибка с форхенда – и всё. С такими парнями нельзя делать такие ошибки в важные моменты. Как только ты теряешь фокус, они вгрызаются тебе в горло ― от них не убежать. В данном случае не Алькарас брейканул Андрея, а Андрей сам себя. Но в этом и есть суть тенниса. Иногда ты думаешь слишком легко. Теннис — это про точность, с такими парнями, как Алькарас, надо всегда играть близко к линии, нельзя ошибаться. И давление провоцирует ошибки, — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фернандо Висенте читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.