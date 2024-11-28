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Экс-тренер Корне: бедная Швёнтек… Отстранение во время отпуска — это так несправедливо

Экс-тренер Корне: бедная Швёнтек… Отстранение во время отпуска — это так несправедливо
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Известный тренер WTA Бастьен Фазинкани, в частности, работавший с француженкой Ализе Корне и россиянкой Натальей Вихлянцевой, иронично отреагировал на новость о положительном допинг-тесте второй ракетки мира польки Иги Швёнтек.

В пробе пятикратной чемпионки ТБШ нашли следы триметазидина (TMZ). Следствие установило, что источником вещества стало заражённое лекарство – мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном, Швёнтек получила дисквалификацию на один месяц.

«О-о-о, бедная Ига…

Один месяц дисквалификации, так несправедливо, так жёстко… Начиная сразу после Кубка Билли Джин Кинг и заканчивая прямо перед Australian Open. По сути, отстранение во время отпуска.

Мы посылаем тебе много поддержки, Ига, в эти трудные времена, которые ты переживаешь!!!» — написал Фазинкани в социальной сети X.

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