Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос отреагировал на допинговый скандал вокруг Иги Швёнтек

Ник Кирьос отреагировал на допинговый скандал вокруг Иги Швёнтек
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал новость о положительном допинг-тесте второй ракетки мира представительницы Польши Иги Швёнтек.

«Наш спорт испорчен», — написал Кирьос на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что в пробе теннисистки обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство – мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. За время дисквалификации, который составил один месяц, Швёнтек пропустила три турнира.

Напомним, в марте 2024 года итальянец Янник Синнер дважды сдал положительный тест на допинг.

Материалы по теме
У экс первой ракетки мира Швёнтек нашли допинг, но она легко отделалась. Почему так вышло
У экс первой ракетки мира Швёнтек нашли допинг, но она легко отделалась. Почему так вышло

Допинг-скандалы в теннисе

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android