Ник Кирьос отреагировал на допинговый скандал вокруг Иги Швёнтек

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал новость о положительном допинг-тесте второй ракетки мира представительницы Польши Иги Швёнтек.

«Наш спорт испорчен», — написал Кирьос на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что в пробе теннисистки обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство – мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. За время дисквалификации, который составил один месяц, Швёнтек пропустила три турнира.

Напомним, в марте 2024 года итальянец Янник Синнер дважды сдал положительный тест на допинг.

Допинг-скандалы в теннисе