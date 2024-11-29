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Тренер Рублёва рассказал, какие компоненты игры теннисист будет улучшать перед сезоном

Тренер Рублёва рассказал, какие компоненты игры теннисист будет улучшать перед сезоном
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Испанский тренер восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва Фернандо Висенте назвал компоненты игры, которые планирует улучшить у своего подопечного.

«После недели предсезонки в Барселоне мы отправимся в Дубай, где сейчас живёт Андрей. Будем пытаться улучшить его игру, хотя времени на это в теннисе всегда не хватает. Мы знаем, что Андрею недостаёт некоторых умений ― чаще выходить к сетке, не ошибаться в простых ударах около неё. Нам надо улучшить вторую подачу. Да, мы улучшили её скорость по сравнению с прошлым годом, но остроты по-прежнему недостаёт. По сравнению с самыми топовыми игроками надо улучшать и защиту, и передвижение. Всё-таки Рублёв им пока уступает», — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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Полное интервью с Фернандо Висенте читайте на «Чемпионате» в ближайшее время
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