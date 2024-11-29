Тренер Андрея Рублёва объяснил, почему русские теннисисты иногда слишком несчастны

Испанский тренер восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва Фернандо Висенте назвал компоненты игры, которые планирует улучшить у своего подопечного.

«Единственное, что мне не нравится в вас и что я обсуждаю с Маратом, иногда русские слишком несчастны. Мы видим, как иногда, например, Путинцева или Калинская не чувствуют себя счастливыми на корте ― это мешает.

Ты наверняка заметил, что другие игроки часто путешествуют на турниры с папой, мамой, но русские никогда так не делают. Думаю, это идёт из вашего детства. Когда русские ребята играют на турнирах, родители оказывают на них слишком много давления: «Ты недостаточно хорош! Этот парень лучше тебя! Он пятый в рейтинге, а ты восьмой! Бла-бла-бла». Ребята слишком хотят, чтобы родители были довольны, и это давление идёт сквозь всю жизнь», — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фернандо Висенте читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: Андрей Рублёв обратился к себе 12-летнему