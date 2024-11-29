Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Андрея Рублёва объяснил, почему русские теннисисты иногда слишком несчастны

Тренер Андрея Рублёва объяснил, почему русские теннисисты иногда слишком несчастны
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский тренер восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва Фернандо Висенте назвал компоненты игры, которые планирует улучшить у своего подопечного.

«Единственное, что мне не нравится в вас и что я обсуждаю с Маратом, иногда русские слишком несчастны. Мы видим, как иногда, например, Путинцева или Калинская не чувствуют себя счастливыми на корте ― это мешает.

Ты наверняка заметил, что другие игроки часто путешествуют на турниры с папой, мамой, но русские никогда так не делают. Думаю, это идёт из вашего детства. Когда русские ребята играют на турнирах, родители оказывают на них слишком много давления: «Ты недостаточно хорош! Этот парень лучше тебя! Он пятый в рейтинге, а ты восьмой! Бла-бла-бла». Ребята слишком хотят, чтобы родители были довольны, и это давление идёт сквозь всю жизнь», — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фернандо Висенте читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: Андрей Рублёв обратился к себе 12-летнему

Материалы по теме
«Иногда русские слишком несчастны». Он тренирует Рублёва почти 10 лет
Эксклюзив
«Иногда русские слишком несчастны». Он тренирует Рублёва почти 10 лет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android