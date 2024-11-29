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Тренер Рублёва: Андрей не даёт мне быть с семьёй. Убедить его не тренироваться невозможно

Тренер Рублёва: Андрей не даёт мне быть с семьёй. Убедить его не тренироваться невозможно
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Испанский тренер восьмой ракетки мира Андрея Рублёва Фернандо Висенте рассказал о большом желании российского теннисиста тренироваться.

«У Андрея была только неделя отдохнуть. Сейчас у нас начинается неделя, когда мы будем заниматься только физикой ― никакого тенниса. Хотя это тяжело: убедить Рублёва не тренироваться на корте невозможно. Он хочет играть каждый день. Только я попытаюсь что-то запланировать со своей семьёй, он говорит мне: «Нет-нет, завтра мы тренируемся». Он не даёт мне побыть с родными! (смеётся)», — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фернандо Висенте читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: Рублёв тренируется с Надалем в Барселоне

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