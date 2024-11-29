Тренер Рублёва: Андрей знает всё о ракетках. Нужна с ними помощь — обратись к нему

Фернандо Висенте, испанский тренер восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, рассказал, что россиянин постоянно пробует новые ракетки.

— Андрей ещё сказал, что будет пробовать новые ракетки.

— Он постоянно их пробует. В будущем Рублёв может стать главным экспертом по ракеткам, ха-ха. Если тебе нужна будет помощь с ракетками, обратись к Андрею. Он знает о них всё: научит тебя, как придать ракетке веса и так далее. Он всегда ищет лучший вариант, — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

27-летний Рублёв – чемпион 20 турниров на уровне ATP. В текущем сезоне он стал чемпионом грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Ранее Андрей Рублёв четвёртый раз в карьере не смог выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP. Он занял последнее место в квартете. Итоговый турнир — 2024 проходил с 10 по 17 ноября. Чемпионом соревнований стал итальянец Янник Синнер.

Андрей Рублёв обратился к себе 12-летнему: