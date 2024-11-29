Тренер Рублёва ответил на слова Марата Сафина о том, что теннисист боится менять игру

Фернандо Висенте, испанский тренер восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, прокомментировал слова Марата Сафина в адрес своего подопечного. Ранее Сафин поделился мнением, что Рублёв боится менять свою игру.

— Динара Сафина работала на Итоговом турнире и рассказала, что её брат Марат считает, что Андрей боится менять свою игру, что ему надо добавить вариативности, выйти из зоны комфорта. Согласны ли вы со словами Сафина?

— Конечно. Но не всё так просто. Возьмите Алькараса, который умеет на корте всё. Из-за этого он легко идёт к сетке и расслабленно завершает там розыгрыши, его движение на другом уровне. Если ты думаешь, что мы не пытаемся научить Андрея чаще делать укороченные, чаще идти к сетке, то ты ошибаешься. Но говорить об этом легко, а сделать сложно. На тренировках я говорю Рублёву, чтобы он шёл к сетке, не переживая о возможных ошибках, но в самих матчах, конечно, присутствует страх. Так что да ― Марат прав. Также стоит понимать, что временами Андрей излишне нервничает, когда что-то идёт не так. Мы пытаемся убедить его выйти из зоны комфорта, начать больше верить в то, что мы отрабатываем на тренировках.

— Как этого добиться?

— Заставить его почувствовать уверенность в этих ударах. На тренировках Андрей весьма хорош и в укороченных, и в игре у сетки. Но в матчах всё иначе. Когда ты имеешь форхэнд как у Рублёва, а потом в матчах начинаешь укорачивать и делаешь это неудачно, люди начинают говорить: «Зачем ты укорачиваешь?» Андрею надо заставить себя поверить в эти удары. Конечно, когда ты играешь с Медведевым, Зверевым, которые стоят за три метра за задней линией, укороченный ― отличный вариант. Рублёву надо в этом прибавлять, но для него это нелегко, — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

27-летний Рублёв – чемпион 20 турниров на уровне ATP. В текущем сезоне он стал чемпионом грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Ранее Андрей Рублёв четвёртый раз в карьере не смог выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP. Он занял последнее место в квартете. Итоговый турнир — 2024 проходил с 10 по 17 ноября. Чемпионом соревнований стал итальянец Янник Синнер.

Андрей Рублёв обратился к себе 12-летнему: