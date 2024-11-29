Тренер Рублёва: за поведение на корте в 2024 году поставил бы Андрею 4 из 10

Испанский тренер восьмой ракетки мира Андрея Рублёва Фернандо Висенте оценил поведение российского теннисиста на корте в прошедшем сезоне-2024.

— Есть ли у вас ощущение, что в следующем сезоне мы увидим другого Андрея Рублёва?

— Все этого хотят. Но Андрей закончил этот сезон восьмым в мире. При этом в 2024 году было много всего: Рублёв много страдал ментально, испытывал проблемы с поведением. Не мог найти правильный настрой во время матчей. Часто проигрывал игрокам ниже себя уровнем. Его поведению на корте в этом году я бы поставил оценку 4 из 10. Мы помним, что случилось на турнире в Дубае, когда его дисквалифицировали. Рублёв не справился с последствиями этого, — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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