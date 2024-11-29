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«Мы перепробовали много психологов». Тренер Рублёва ― о работе над нервами игрока

«Мы перепробовали много психологов». Тренер Рублёва ― о работе над нервами игрока
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Испанский тренер восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва Фернандо Висенте высказался о работе над нервами своего подопечного.

— Мы говорим о Рублёве и его ментальном состоянии каждый год. Есть хоть какой-то способ улучшить этот аспект?
— Мы перепробовали очень много психологов (смеётся). Сейчас у нас есть один парень ― он американец, который работает с Андреем, начиная с Цинциннати. Он пытается научить Рублёва, как работать с собой между розыгрышами, во время смены сторон и так далее. В конце сезона это начало приносить плоды. Раньше Андрей мог расколошматить ракетку уже во втором гейме. Кстати, очень сильно помогает и Марат Сафин. Он часто приезжает к нам в лагерь, мы постоянно обсуждаем, почему Рублёв себя так ведёт, ведь Марату есть что рассказать, потому что он сам был таким на корте. Марат и Андрей много беседует о жизни, семье ― это всегда помогает. Рублёву легче, когда он осознаёт, что даже такой игрок, как Сафин, имел схожие с ним проблемы, — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фернандо Висенте читайте на «Чемпионате».

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