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«Эта ситуация уничтожила сезон». Тренер Рублёва ― о ключевом моменте в 2024 году

«Эта ситуация уничтожила сезон». Тренер Рублёва ― о ключевом моменте в 2024 году
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Фернандо Висенте, многолетний тренер восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, назвал ключевой момент 2024 года, после которого сезон россиянина, по сути, оказался перечёркнут.

— Как бы вы оценили сезон для Рублёва?
— В целом стартовали мы хорошо. Мы провели хорошую предсезонку, Андрей победил в Гонконге, потом в Австралии он был близок к вылету в первом раунде, но смог дойти до четвертьфинала, где проиграл Синнеру в борьбе ― точно сыграл лучше, чем в прошлом году. После Австралии я был уверен, что нас ждёт отличный год. Но потом случилась эта ситуация в Дубае, которая раньше никогда не случалась с Андреем. После этого момента Рублёв полностью потерял фокус, что вылилось в полную катастрофу на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Эта ситуация уничтожила сезон. Из-за этого мы решили пропустить Олимпиаду. Хотя при этом Андрей сумел выиграть «Мастерс» в Мадриде, — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фернандо Висенте читайте на «Чемпионате».

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