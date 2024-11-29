«Эта ситуация уничтожила сезон». Тренер Рублёва ― о ключевом моменте в 2024 году

Фернандо Висенте, многолетний тренер восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, назвал ключевой момент 2024 года, после которого сезон россиянина, по сути, оказался перечёркнут.

— Как бы вы оценили сезон для Рублёва?

— В целом стартовали мы хорошо. Мы провели хорошую предсезонку, Андрей победил в Гонконге, потом в Австралии он был близок к вылету в первом раунде, но смог дойти до четвертьфинала, где проиграл Синнеру в борьбе ― точно сыграл лучше, чем в прошлом году. После Австралии я был уверен, что нас ждёт отличный год. Но потом случилась эта ситуация в Дубае, которая раньше никогда не случалась с Андреем. После этого момента Рублёв полностью потерял фокус, что вылилось в полную катастрофу на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Эта ситуация уничтожила сезон. Из-за этого мы решили пропустить Олимпиаду. Хотя при этом Андрей сумел выиграть «Мастерс» в Мадриде, — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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