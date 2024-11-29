«Не представляю, как выиграть с такими проблемами». Тренер Рублёва о «Мастерсе» в Мадриде

Фернандо Висенте, многолетний тренер восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, высказался о победе своего подопечного в прошедшем сезоне на турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Тогда в финале соревнований он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5).

«На «Мастерсе» в Мадриде Рублёв болел всю неделю. Я не представляю, как можно выиграть турнир с такими проблемами с горлом. Он почти не мог дышать, в ночь перед финалом Рублёв спал на полу, ноль энергии, но он выиграл ― не знаю как. В целом сумасшедший сезон. Перед китайской серией случилась проблема с яичком. Доктор умолял его не ездить, не играть эти турниры, но Андрей захотел, приехал – и отыграл плохо. Потом у него случилась проблема в брюшной части, он почти не мог подавать. Но каким-то образом Рублёв сумел оказаться в Турине. Андрей ― сумасшедший человек, в хорошем смысле этого слова. Он всегда хочет тренироваться: понедельник, суббота, воскресенье ― разницы нет. Мне приходиться выгонять его с корта. Я рад тренировать такого игрока.

— Вам не кажется, что победа в Мадриде случилась именно из-за того, что Андрей болел, из-за чего не давил на себя, не думал лишнего, а переживал только о своём восстановлении?

— Абсолютно. Он не тратил лишнюю энергию на то, чтобы ругать себя, ведь он почти не мог говорить, ха-ха. И он вёл себя на корте просто прекрасно. Всю вторую часть сезона мы объясняли Андрею, почему он смог победить в Мадриде. Как раз из-за того, что он уходил спать вовремя, не парился, мог пропустить разминку, когда чувствовал, что это необходимо. В общем, подходил ко всему спокойно и с умом», — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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