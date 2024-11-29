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Тренер Рублёва: после Уимблдона Андрей был в депрессии. Три раза в неделю был у психолога

Тренер Рублёва: после Уимблдона Андрей был в депрессии. Три раза в неделю был у психолога
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Испанский тренер восьмой ракетки мира Андрея Рублёва Фернандо Висенте высказался о депрессии подопечного, случившейся в прошедшем сезоне.

— Андрей говорил, что он был в депрессии после Уимблдона.
— Да, в очень глубокой. Мы пытались быть рядом, поддерживать его, три раза в неделю мы ходили к психологу, где разговоры были о том, чтобы Рублёв вспомнил, где он был, когда всё начиналось, и до каких высот сумел дойти. Это нормальная ситуация. Как тренер я тоже сталкиваюсь с большим количеством проблем в течение года ― семья, дети, другие проблемы. Но в итоге мы закончили год на хорошей позиции, и мы с большими надеждами смотрим в следующий сезон, — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фернандо Висенте читайте на «Чемпионате».

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