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Тренер Рублёва объяснил, почему россиянин пока не смог выйти в полуфинал «Большого шлема»

Тренер Рублёва объяснил, почему россиянин пока не смог выйти в полуфинал «Большого шлема»
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Испанский тренер восьмой ракетки мира Андрея Рублёва Фернандо Висенте рассказал, почему россиянин пока не смог выйти в полуфинал «Большого шлема». При этом теннисист 10 раз выходил в стадии 1/4 финала турниров этой категории.

— Что нужно, чтобы Андрей наконец-то преодолел барьер четвертьфинала на «Больших шлемах»?
— Надо продолжать для начала доходить до четвертьфинала. Но скажу так ― раньше, когда он доходил до четвертьфинала, уровня его игры и тела объективно не хватало для того, чтобы бороться за полуфинал. Из всех его четвертьфиналов только в двух он упустил реальнейшую возможность ― матчи в 2022 году с Чиличем на «Ролан Гаррос» и с Тиафо на US Open. Здесь действительно он допустил большую ошибку. Во всех остальных случаях уровень соперников был выше ― Надаль, Джокович, Медведев. Цель ― снова выйти в четвертьфинал, быть готовым, улучшать уровень и наконец попасть в полуфинал. Я очень прошу Андрея больше наслаждаться теннисом в течение сезона, чтобы быть здоровым ментально, верить, что он действительно может выиграть «Большой шлем». Это путь, который мы можем пройти. Если получится, круто. Если нет, то Андрей всё равно должен помнить о том, что надо наслаждаться жизнью, не страдать на каждом турнире, не переживать так сильно, будто это вопрос жизни и смерти. Конечно, мы делаем всю эту огромную работу ради побед, но ментальная сила в том, чтобы принимать поражения, не накладывать на себя лишнее давление, а стараться сражаться с хорошим настроением, а не страдать ментально. Если у нас это получится, то всё будет гораздо лучше, — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фернандо Висенте читайте на «Чемпионате».

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