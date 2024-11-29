Тренер Рублёва: абсолютно уверен, что Андрей способен выиграть «Большой шлем»

Испанский тренер восьмой ракетки мира Андрея Рублёва Фернандо Висенте заявил, что его подопечный способен выиграть турнир «Большого шлема». Напомним, россиянин 10 раз выходил в стадию 1/4 финала, но ни разу не играл в полуфинале соревнований этой категории.

— В следующем сезоне Алькарас и Синнер станут только лучше. Медведев и Зверев наверняка тоже станут сильнее. В связи с этим не так много людей верят, что Рублёв когда-то сможет выиграть турнир «Большого шлема».

— Не могу согласиться. Андрей ― один из топовых игроков нынешнего тура. Надо посмотреть, что будет, когда он сможет преодолеть четвертьфинал. Конечно, он один из фаворитов всегда. Абсолютно уверен, что Рублёв способен выиграть «Большой шлем».

— В чём ключ победы на таком турнире для Андрея?

— Тяжело выиграть даже турнир категории 250, что уж тут говорить про «Большой шлем». Надо быть хорошо готовым к длительным матчам. Как раз сейчас тело Андрея готово к победам на «Большом шлеме». Он теперь не испытывает судорог, он готов проводить матчи по пять часов. Осталось улучшить игру и ментальную составляющую. Надо быть готовым ухватиться за возможность выиграть «Шлем», когда она предоставится. Андрей уже обыгрывал Синнера, обыгрывал Джоковича в Сербии, обыгрывал Медведева, Зверева. Но все эти парни гораздо более стабильны. В настоящий момент они лучше как игроки. Но это не значит, что Андрей не может стать лучше, — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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