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Тренер Рублёва: абсолютно уверен, что Андрей способен выиграть «Большой шлем»

Тренер Рублёва: абсолютно уверен, что Андрей способен выиграть «Большой шлем»
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Испанский тренер восьмой ракетки мира Андрея Рублёва Фернандо Висенте заявил, что его подопечный способен выиграть турнир «Большого шлема». Напомним, россиянин 10 раз выходил в стадию 1/4 финала, но ни разу не играл в полуфинале соревнований этой категории.

— В следующем сезоне Алькарас и Синнер станут только лучше. Медведев и Зверев наверняка тоже станут сильнее. В связи с этим не так много людей верят, что Рублёв когда-то сможет выиграть турнир «Большого шлема».
— Не могу согласиться. Андрей ― один из топовых игроков нынешнего тура. Надо посмотреть, что будет, когда он сможет преодолеть четвертьфинал. Конечно, он один из фаворитов всегда. Абсолютно уверен, что Рублёв способен выиграть «Большой шлем».

— В чём ключ победы на таком турнире для Андрея?
— Тяжело выиграть даже турнир категории 250, что уж тут говорить про «Большой шлем». Надо быть хорошо готовым к длительным матчам. Как раз сейчас тело Андрея готово к победам на «Большом шлеме». Он теперь не испытывает судорог, он готов проводить матчи по пять часов. Осталось улучшить игру и ментальную составляющую. Надо быть готовым ухватиться за возможность выиграть «Шлем», когда она предоставится. Андрей уже обыгрывал Синнера, обыгрывал Джоковича в Сербии, обыгрывал Медведева, Зверева. Но все эти парни гораздо более стабильны. В настоящий момент они лучше как игроки. Но это не значит, что Андрей не может стать лучше, — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фернандо Висенте читайте на «Чемпионате».

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