«Этот чувак сумасшедший». Тренер Рублёва вспомнил начало своей работы с теннисистом

Испанский тренер восьмой ракетки мира Андрея Рублёва Фернандо Висенте вспомнил начало своей работы с российским теннисистом.

— Вы работаете с Андреем уже девять лет. Каким он был, когда вы начинали? И какой он сейчас?

— Фух, ну и вопрос, ха-ха. Прожить бок о бок с этим парнем почти 10 лет ― нелёгкое дело (смеётся). Помню, как Андрей приехал в Барселону совсем молодым парнем вместе с мамой. Тогда я тренировал Гранольерса. И мне сказали, что есть один русский парень, который хочет со мной работать. Я сказал: «Чёрт, я даже не знаю». Но за две недели Рублёв убедил меня. День за днём он показывал мне, чего он хочет, я видел сумасшедшего игрока, который мог нанести 10 прекрасных ударов, но расстроиться из-за одного плохого удара. Я решил, что стоит попробовать, стоит попробовать привнести прогресс в игру этого парня.

Конечно, важный фактор, что у нас прекрасные отношения. Андрей сильно уважает меня, а я его. Без этого работа невозможна. Поэтому мы до сих пор вместе. За пределами корта Андрей совсем другой человек. Люди, которые его почти не знают, считают его сумасшедшим. Но он не такой, Рублёв прекрасный человек, очень добрый и отзывчивый. Просто он слишком любит соревноваться. А так, конечно, время пролетело очень быстро. Ты сейчас сказал, что прошло девять лет, а я не могу в это поверить. С самого начала нашей работы Андрей обозначил, что хочет стать первой ракеткой мира. Я тогда подумал: «Этот чувак сумасшедший. Нам столько всего надо улучшить!» Он был очень худой, очень застенчивый. Это была долгая дорога, но после первого четвертьфинала на «Большом шлеме» всё стало получаться быстрее — тогда Андрей впервые меня сильно удивил. Потому что для таких побед нужно иметь большие яйца, — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фернандо Висенте читайте на «Чемпионате».