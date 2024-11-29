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Тренер Рублёва: вы, русские, уникальные люди — очень искренние и натуральные

Тренер Рублёва: вы, русские, уникальные люди — очень искренние и натуральные
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Испанский тренер восьмой ракетки мира Андрея Рублёва Фернандо Висенте рассказал об общении и работе с русскими. По его словам, он очень любит русских и называет их «искренней» нацией.

«Я всегда открыт к любым обсуждениям. Я много раз ему говорил: «Андрей, если ты решишь, что тебе нужен другой тренер, никаких проблем». Если Андрей завтра придёт ко мне и скажет: «Фернандо, спасибо за всё, но я думаю, что так будет лучше», я буду счастлив. Я просто хочу лучшего для него. Да, он платит мне, но это не главное. Я спокойно побуду дома, к тому же у меня есть академия, где я могу работать. Пока я могу ему помочь, я буду рядом с ним.

Иногда я сам думаю, что Андрею нужно найти кого-то ещё, но главное, чтобы всё работало правильно. Я как-то сказал Андрею: «Если надо будет заплатить деньги Ивану Лендлу, Маррею, Мойе ― плати, но пусть это не будет тратой времени». Потому что у европейцев и русских разные мозги. Ведь я прекрасно знаю Андрея, хорошо знаю Хачанова, знаю Медведева. Вы другие, уникальные. Русские ― очень искренние и натуральные люди, вы не притворяетесь. Для меня очень легко работать с русскими», — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фернандо Висенте читайте на «Чемпионате».

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