Ольховский — о наказании Швёнтек на месяц: ITIA теряет доверие

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о скандале, вызванном дисквалификацией второго номера рейтинга WTA польской теннисистки Иги Швёнтек в связи с положительным допинг-тестом. Полька была негласно отстранена от соревнований всего на месяц.

«Наказание Швёнтек на месяц — это однозначно двойные стандарты. Но просто нет единого права на усмотрение кого-то в этой комиссии. А комиссия, на мой взгляд, теряет доверие. Это уже не единичный случай. Да, может, это началось с Валиевой. Но не знаю, было ли это до неё. Если брать теннис, то Халеп и ещё одна британка, у которой рассматривали точно такой же кейс 19 месяцев. А у Швёнтек всё произошло очень быстро. Происходят какие-то непонятные вещи. С моей точки зрения, эта организация теряет доверие.

Мне кажется, что должна быть какая-то шкала. Либо стопроцентное отрицание наличия препарата, либо совсем минимум, за который выносят какое-то наказание. Сейчас никто ничего не знает. У одного спортсмена минимальный показатель, за который дисквалифицируют на два года, а другого за то же самое на один месяц. Но, с другой стороны, давайте посмотрим на спортсменов, которые принимают витамины. К примеру, они купили в аптеке витамин, на пачке которого не указана добавка. А эта добавка входит в допинг-лист, и тебя завтра берут на допинг. Я на 100 процентов не знаю эту систему, но я бы сделал какую-то минимальную погрешность, а затем для всех одинаковую дисквалификацию на более разумные сроки», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.