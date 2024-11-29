Тренер Андрея Рублёва назвал главную мечту на период работы с теннисистом

Фернандо Висенте, испанский тренер восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, назвал главную мечту на период работы с теннисистом.

— Ваша главная мечта на время работы с Андреем?

— Быть здоровым, чтобы продолжать с ним путешествовать. Ну и, конечно, если он сможет выиграть хотя бы один «Большой шлем», я буду очень горд. Да, очень тяжело, много сильных игроков. Но я верю, что мы сможем. И главное, чтобы Андрей был счастлив и стал лучше ментально. Большего просить не могу, — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фернандо Висенте читайте на «Чемпионате».