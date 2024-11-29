Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Андрея Рублёва назвал главную мечту на период работы с теннисистом

Тренер Андрея Рублёва назвал главную мечту на период работы с теннисистом
Комментарии

Фернандо Висенте, испанский тренер восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, назвал главную мечту на период работы с теннисистом.

— Ваша главная мечта на время работы с Андреем?
— Быть здоровым, чтобы продолжать с ним путешествовать. Ну и, конечно, если он сможет выиграть хотя бы один «Большой шлем», я буду очень горд. Да, очень тяжело, много сильных игроков. Но я верю, что мы сможем. И главное, чтобы Андрей был счастлив и стал лучше ментально. Большего просить не могу, — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фернандо Висенте читайте на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Иногда русские слишком несчастны». Он тренирует Рублёва почти 10 лет
Эксклюзив
«Иногда русские слишком несчастны». Он тренирует Рублёва почти 10 лет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android