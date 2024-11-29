Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Рублёва: Андрей — часть моей семьи. Он рос на моих глазах

Тренер Рублёва: Андрей — часть моей семьи. Он рос на моих глазах
Аудио-версия:
Комментарии

Фернандо Висенте, испанский тренер восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, рассказал об отношениях со своим подопечным.

— Как бы вы описали ваши отношения?
— Как нечто большее, чем просто игрок и тренер. Андрей заставляет меня плакать, улыбаться. Когда мы только начинали, у него не хватало денег на перелёты, мы спали в одном номере отеля. Андрей рос на моих глазах. Все в моей семье болеют за него, мои друзья болеют за него, можно сказать, что он часть семьи. Он поселился в моей голове. Иногда, когда я не путешествую с ним на турниры, я не могу смотреть его матчи по ТВ. Я начинаю дико стрессовать. Моя жена и сын смотрят, а я беру велосипед и катаюсь. Иначе мне не хватит нервов, — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фернандо Висенте читайте на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Иногда русские слишком несчастны». Он тренирует Рублёва почти 10 лет
Эксклюзив
«Иногда русские слишком несчастны». Он тренирует Рублёва почти 10 лет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android