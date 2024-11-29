Тренер Рублёва: Андрей — часть моей семьи. Он рос на моих глазах

Фернандо Висенте, испанский тренер восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, рассказал об отношениях со своим подопечным.

— Как бы вы описали ваши отношения?

— Как нечто большее, чем просто игрок и тренер. Андрей заставляет меня плакать, улыбаться. Когда мы только начинали, у него не хватало денег на перелёты, мы спали в одном номере отеля. Андрей рос на моих глазах. Все в моей семье болеют за него, мои друзья болеют за него, можно сказать, что он часть семьи. Он поселился в моей голове. Иногда, когда я не путешествую с ним на турниры, я не могу смотреть его матчи по ТВ. Я начинаю дико стрессовать. Моя жена и сын смотрят, а я беру велосипед и катаюсь. Иначе мне не хватит нервов, — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фернандо Висенте читайте на «Чемпионате».