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Янчук: прискорбно, что Швёнтек получила неадекватное наказание по сравнению с Валиевой

Янчук: прискорбно, что Швёнтек получила неадекватное наказание по сравнению с Валиевой
Ига Швёнтек
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал допинг-скандал с участием второй ракетки мира Иги Швёнтек. Он провёл параллель с историей российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Похоже, что наказание Швёнтек на один месяц — это двойные стандарты. Нужно точно знать детали, насколько это случайно, намеренно и серьёзно. Эти детали имеют первостепенное значение. Но если не брать детали и не вникать никуда, то это прискорбный факт. Ведь запрещённый препарат был обнаружен у ведущей теннисистки мира, а также неадекватное наказание по сравнению Валиевой. Возникают вопросы! Но ответа на них нет.

Теперь Швёнтек нужно поставить под строгий, плотный и персональный контроль и регулярно брать пробы, чтобы она исключила эту возможность и соревновалась на равных со всеми. Потому что в спорте должна быть чистота. Если это всплывёт ещё раз, то нужно бороться со всей строгостью закона», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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