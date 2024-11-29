Депутат Госдумы: нужно, чтобы в ВАДА объяснили произошедшее с Игой Швёнтек

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв прокомментировал допинг-скандал, который связан со второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек.

«Случай со Свёнтек не должен остаться в таком виде, это просто камень в нашу сторону. Если она является идентичной ситуации с Валиевой, то необходимо изучить детали и проанализировать. Мы не впервые видим случай, когда иностранный спортсмен несёт лишь символическое наказание. Почему-то подобное происходит в теннисе не впервые. Думаю, тут необходимо проконсультироваться с юристами и направить соответствующий запрос во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) для того, чтобы они объяснили произошедшее», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Ранее стало известно, что пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» получила месячную дисквалификацию в рамках антидопинговой программы, сообщает Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA). В её пробе, которую взяли вне соревнований, обнаружили триметазидин (TMZ). Такой же препарат был обнаружен у российской фигуристки Камилы Валиевой.