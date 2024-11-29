Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Депутат Госдумы: нужно, чтобы в ВАДА объяснили произошедшее с Игой Швёнтек

Депутат Госдумы: нужно, чтобы в ВАДА объяснили произошедшее с Игой Швёнтек
Ига Швёнтек
Аудио-версия:
Комментарии

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв прокомментировал допинг-скандал, который связан со второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек.

«Случай со Свёнтек не должен остаться в таком виде, это просто камень в нашу сторону. Если она является идентичной ситуации с Валиевой, то необходимо изучить детали и проанализировать. Мы не впервые видим случай, когда иностранный спортсмен несёт лишь символическое наказание. Почему-то подобное происходит в теннисе не впервые. Думаю, тут необходимо проконсультироваться с юристами и направить соответствующий запрос во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) для того, чтобы они объяснили произошедшее», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Ранее стало известно, что пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» получила месячную дисквалификацию в рамках антидопинговой программы, сообщает Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA). В её пробе, которую взяли вне соревнований, обнаружили триметазидин (TMZ). Такой же препарат был обнаружен у российской фигуристки Камилы Валиевой.

Материалы по теме
«Наш спорт испорчен». Мир тенниса бурлит после уличения Швёнтек в употреблении допинга
«Наш спорт испорчен». Мир тенниса бурлит после уличения Швёнтек в употреблении допинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android