Петкович — о лидерах рейтинга ATP: другие настолько плохи или эти так хорошо играют?

Бывшая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович из Германии высказалась о положении дел в рейтинге АТР по итогам этого сезона. Она поделилась мнением насчёт разницы очков между тройкой лидеров и идущих за ними Тейлором Фрицем и Даниилом Медведевым.

«Я посмотрела на топ-5, и что мне бросилось в глаза: Фриц является четвёртым номером, Медведев — пятый. У них примерно 5 тыс. очков. У Алькараса и Зверева около 7 тыс., а у Янника — почти 12 тыс. Я думаю, что Карлос, Саша и Янник образовали лидирующую группу. Очки говорят сами за себя, потому что разница в 2 тыс. между Карлосом, Тейлором и Даниилом — это уже показатель наличия титула «Большого шлема». И если испанец проиграет в первом раунде на ТБШ, то для них ничего не изменится. Это большая разница. И это безумно, что Янник так оторвался вперёд.

Итак, вопрос, который у меня есть: другие ребята настолько плохо выступают или эти парни просто настолько хороши?» — приводит слова Петкович We love tennis из подкаста Рене Стаббс.