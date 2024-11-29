«Трофеи Северной Пальмиры» — 2024: расписание игрового дня 29 ноября

Сегодня, 29 ноября, в Санкт-Петербурге стартует Международный теннисный командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Матч легенд (выставочный): 17:30 мск. Елена Веснина (Россия) / Мансур Бахрами (Франция) — Анастасия Мыскина (Россия) / Николай Давыденко (Россия).

19:00 мск. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Александр Бублик (Казахстан).

20:30 мск. Анастасия Потапова (Россия) / Виктория Томова (Болгария) — Юлия Путинцева (Казахстан) / Диана Шнайдер (Россия).

На турнире примут участие две команды: «Львы» и «Сфинксы». За «Львов» сыграют россияне Карен Хачанов, Анастасия Потапова, серб Душан Лайович, болгарка Виктория Томова и испанец Роберто Баутиста-Агут. Капитаном «Львов» стал россиянин Михаил Южный. В команду «Сфинксов» вошли россиянка Диана Шнайдер, представители Казахстана Александр Бублик и Юлия Путинцева, австралиец Танаси Коккинакис и испанец Педро Мартинес. Капитан «Сфинксов» — серб Янко Типсаревич.

По правилам соревнований каждый матч состоит из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше — то сет считается завершённым. Исключением будет ситуация, когда во всех партиях у игроков равное количество выигранных геймов. Тогда проводится решающий гейм, чтобы выявить лидера в матче. Побеждает тот, кто выиграл наибольшее количество геймов, каждый из которых идёт в общекомандную копилку.