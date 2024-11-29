Хуберт Хуркач объявил о начале сотрудничества с Иваном Лендлом и Николасом Массу

16-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач сообщил о начале работы с тренерами Иваном Лендлом и Николасом Массу. Спортсмен в социальных сетях поделился фото с новыми членами своей команды.

Фото: Из личного архива Хуберта Хуркача

«Пусть 2025 год будет успешным!» — подписал снимок Хуркач.

Напомним, в августе Хуркач прекратил сотрудничество с Крейгом Бойнтоном, с которым работал с 2019 года. Под руководством Бойнтона Хуркач выиграл все свои восемь титулов в одиночном разряде, включая два серии «Мастерс». В паре Хуберт завоевал четыре титула, в числе которых два «Мастерса». Иван Лендл работал с британцем Энди Марреем, а Николас Массу — с Домиником Тимом.