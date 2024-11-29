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«Профессионалы теперь могут просто сказать: «Мы не знали». Ник Кирьос — о допинге Швёнтек

«Профессионалы теперь могут просто сказать: «Мы не знали». Ник Кирьос — о допинге Швёнтек
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал новость о положительном допинг-тесте второй ракетки мира представительницы Польши Иги Швёнтек.

«Оправдание, которое мы все теперь можем использовать, — это «Мы не знали». Мы просто не знали. Профессионалы высшего спортивного уровня теперь могут просто сказать: «Мы не знали», — написал Кирьос в своём аккаунте в соцсетях.

Ранее стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.

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