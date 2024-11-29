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Ник Кирьос перешёл из команды, где выступит Ига Швёнтек на Мировой теннисной лиге — 2024

Ник Кирьос перешёл из команды, где выступит Ига Швёнтек на Мировой теннисной лиге — 2024
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На соревнованиях Мировой теннисной лиги — 2024, которые пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 22 декабря, произошли изменения в составе команд. Австралиец Ник Кирьос и Барбора Крейчикова из Чехии теперь будут выступать за «Кайтс», а Паула Бадоса (Испания) и Стефанос Циципас (Греция) — за «Иглз».

«Иглз»: Ига Швёнтек (Польша), Хуберт Хуркач (Польша), Паула Бадоса (Испания), Стефанос Циципас (Греция)

«Хоукс»: Тейлор Фриц (США), Арина Соболенко (Беларусь), Сумит Нагал (Индия), Мирра Андреева (Россия).

«Фэлконс»: Даниил Медведев (Россия), Елена Рыбакина (Казахстан), Андрей Рублёв (Россия), Каролин Гарсия (Франция).

«Кайтс»: Жасмин Паолини (Италия), Каспер Рууд (Норвегия), Барбора Крейчикова (Чехия), Ник Кирьос (Австралия)

Ранее Ник Кирьос высказывался о положительном допинг-тесте представительницы Польши Иги Швёнтек.

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