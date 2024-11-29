Наоми Осака поддержала Игу Швёнтек после известия о положительной допинг-пробе

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака отреагировала на новость о положительном допинг-тесте второй ракетки мира представительницы Польши Иги Швёнтек.

Представительница Японии оставила эмодзи «сердце» под постом Швёнтек в социальных сетях о её положительном допинг-тесте.

Ранее стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.