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Новак Джокович объяснил, почему выбрал Энди Маррея своим тренером

Новак Джокович объяснил, почему выбрал Энди Маррея своим тренером
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал назначение своим тренером трёхкратного чемпиона мэйджоров британца Энди Маррея.

«Я понял, что идеальным тренером для меня на данном этапе будет человек, который прошёл через то же, что и я, многократный победитель турниров «Большого шлема», бывший номер один», — сказал сербский теннисист в эфире Sky Sport.

Напомним, Энди Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества. С того момента сербский теннисист не анонсировал нового тренера.

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