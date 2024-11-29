Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Их знания и преданность делу вдохновляют меня». Хуркач — о работе с новыми тренерами

«Их знания и преданность делу вдохновляют меня». Хуркач — о работе с новыми тренерами
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал начало работы с тренерами Иваном Лендлом и Николасом Массу.

«Для меня большая честь иметь в нашей команде Николаса Массу и Ивана Лендла. Их знания и преданность делу вдохновляют меня работать усерднее, чем когда-либо прежде, и я готов работать упорно. Я воодушевлён и оптимистичен в отношении сезона 2025 года и последующих лет. В прошлом сезоне были взлёты и падения, многому научился. И, наконец, могу сказать, что полностью здоров и готов к предстоящим испытаниям», — приводит слова Хуркача Eurosport.pl.

Напомним, в августе Хуркач прекратил сотрудничество с Крейгом Бойнтоном, с которым работал с 2019 года. Иван Лендл работал с Энди Марреем, а Николас Массу — с Домиником Тимом.

Материалы по теме
Хуберт Хуркач объявил о начале сотрудничества с Иваном Лендлом и Николасом Массу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android