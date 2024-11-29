«Их знания и преданность делу вдохновляют меня». Хуркач — о работе с новыми тренерами

16-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал начало работы с тренерами Иваном Лендлом и Николасом Массу.

«Для меня большая честь иметь в нашей команде Николаса Массу и Ивана Лендла. Их знания и преданность делу вдохновляют меня работать усерднее, чем когда-либо прежде, и я готов работать упорно. Я воодушевлён и оптимистичен в отношении сезона 2025 года и последующих лет. В прошлом сезоне были взлёты и падения, многому научился. И, наконец, могу сказать, что полностью здоров и готов к предстоящим испытаниям», — приводит слова Хуркача Eurosport.pl.

Напомним, в августе Хуркач прекратил сотрудничество с Крейгом Бойнтоном, с которым работал с 2019 года. Иван Лендл работал с Энди Марреем, а Николас Массу — с Домиником Тимом.