«Тренируем нашего нового члена команды». Новак Джокович посетил боксы «Феррари»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил боксы команды Формулы-1 «Феррари».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом визита сербского теннисиста в конюшню итальянской команды, где спортсмены провели упражнение на растяжку.

«Просто тренируем нашего нового члена команды», — подписала видео пресс-служба «Феррари» в официальном аккаунте команды в соцсетях.

За два этапа до окончания чемпионата мира в гонках Формулы -1 скудерия «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов. Пилот итальянской команды Шарль Леклер занимает третье место в личном зачёте. Сегодня, 29 ноября, в Дохе стартовал предпоследний, 23-й этап Формулы-1 Гран-при Катара.