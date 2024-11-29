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«Наш вид спорта — это кулинария». Ник Кирьос — о допинге в теннисе

«Наш вид спорта — это кулинария». Ник Кирьос — о допинге в теннисе
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Финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос одним выражением охарактеризовал теннис после положительных допинг-проб лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и второй ракетки мира Иги Швёнтек из Польши.

«Наш вид спорта — это кулинария», — написал Кирьос в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.

Ранее стало известно, что в марте 2024 года Янник Синнер дважды сдал положительный тест на допинг.

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