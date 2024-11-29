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«Я видел его чаще, чем свою мать». Новак Джокович — о Рафаэле Надале

«Я видел его чаще, чем свою мать». Новак Джокович — о Рафаэле Надале
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о взаимоотношениях с завершившими карьеру представителями «Большой тройки» испанцем Рафаэлем Надалем и представителем Швейцарии Роджером Федерером.

«Мы никогда не были врагами. Я всегда очень уважал Надаля и восхищался им. Благодаря ему и Федереру я развился и стал тем, кто я есть. Это навсегда соединит нас, поэтому я благодарен им. Надаль был частью моей жизни последние 15 лет. Я видел его чаще, чем свою мать. Мы давно знакомы. В его игре есть много вещей, которые меня вдохновляют. Интенсивность, целеустремленность, боевой дух. Тот менталитет чемпиона, который никогда не сда`тся, который всегда находит способ добиться победы, независимо от серьезности ситуации. Для меня это было очень вдохновляющим.

Я всегда уважал Федерера, он один из лучших за всё время. Он оказал невероятное влияние на меня, но я никогда не был с ним в дружеских отношениях», – приводит слова Джоковича Sportklub со ссылкой на Corriere della Sera.

38-летний Рафаэль Надаль на прошлой неделе завершил профессиональную карьеру. В своей последней игре он уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса — 2024. Федерер ушёл из спорта в 2022 году.

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