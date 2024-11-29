Экс-тренер Федерера назвал главный недостаток Рафаэля Надаля

Американский специалист Пол Аннакон, бывший тренер 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, высказался о личных качествах экс первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

«Его единственным недостатком была скромность, но это и его самое большое достоинство. Иногда я смотрел на него и удивлялся, почему у него на самом деле не было большого эго. Он всегда был таким любезным и таким скромным в своих действиях, что иногда это мешало ему.

Он требовал от себя в каждом матче быть на пике своей игры и из-за этого иногда играл немного неуверенно. Но опять же, самое большое препятствие, если оно у него вообще было, — это его скромность, и если вы это поменяете на то, насколько это благородно и что это за преимущество, тогда я возьму свои слова назад. Мне довелось работать с Роджером Федерером, возможно, одним из самых одарённых спортсменов, которые когда-либо держали в руках теннисные ракетки, и между ними был разительный контраст. Роджер всегда мог сделать так, чтобы поставить его в неловкое положение», — приводит слова Аннакона Sportskeeda.

38-летний Рафаэль Надаль на прошлой неделе завершил профессиональную карьеру. В своей последней игре он уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса — 2024.