Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веснина и Бахрами уступили Давыденко и Мыскиной на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Веснина и Бахрами уступили Давыденко и Мыскиной на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина на ежегодном выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в матче легенд в паре с французом Мансуром Бахрами уступила дуэту Николая Давыденко и Анастасии Мыскиной со счётом 2:6, 3:3. Для Весниной это был последний матч в карьере.

В следующем поединке команду «Львы» в мужском одиночном разряде представит Роберто Баутиста-Агут. Испанец сразится с представителем Казахстана Александром Бубликом из команды «Сфинксы».

На турнире примут участие две команды: «Львы» и «Сфинксы». За «Львов» сыграют россияне Карен Хачанов, Анастасия Потапова, серб Душан Лайович, болгарка Виктория Томова и испанец Роберто Баутиста-Агут. Капитаном «Львов» стал россиянин Михаил Южный. В команду «Сфинксов» вошли россиянка Диана Шнайдер, представители Казахстана Александр Бублик и Юлия Путинцева, австралиец Танаси Коккинакис и испанец Педро Мартинес. Капитан «Сфинксов» — серб Янко Типсаревич.

Материалы по теме
«Трофеи Северной Пальмиры» — 2024: расписание игрового дня 29 ноября
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android