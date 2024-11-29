Веснина и Бахрами уступили Давыденко и Мыскиной на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина на ежегодном выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в матче легенд в паре с французом Мансуром Бахрами уступила дуэту Николая Давыденко и Анастасии Мыскиной со счётом 2:6, 3:3. Для Весниной это был последний матч в карьере.

В следующем поединке команду «Львы» в мужском одиночном разряде представит Роберто Баутиста-Агут. Испанец сразится с представителем Казахстана Александром Бубликом из команды «Сфинксы».

На турнире примут участие две команды: «Львы» и «Сфинксы». За «Львов» сыграют россияне Карен Хачанов, Анастасия Потапова, серб Душан Лайович, болгарка Виктория Томова и испанец Роберто Баутиста-Агут. Капитаном «Львов» стал россиянин Михаил Южный. В команду «Сфинксов» вошли россиянка Диана Шнайдер, представители Казахстана Александр Бублик и Юлия Путинцева, австралиец Танаси Коккинакис и испанец Педро Мартинес. Капитан «Сфинксов» — серб Янко Типсаревич.