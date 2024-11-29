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Экс-тренер Федерера заявил, что у Карлоса Алькараса произошёл «сбой в системе»

Экс-тренер Федерера заявил, что у Карлоса Алькараса произошёл «сбой в системе»
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Американский специалист Пол Аннаконе, бывший тренер 20-кратного победителя мэйджоров швейцарца Роджера Федерера, высказался о спаде в игре третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Да, у Саши Зверева был потрясающий год. Суть не в том, что он лжёт. Алькарас невероятно много играл в теннис, но если ты выигрываешь два мэйджора и не занимаешь второго места в мире, это, на мой взгляд, говорит о сбое в системе», — приводит слова Аннаконе Sportskeeda.

После Олимпиады-2024 Алькарас выиграл только один турнир категории ATP (Пекин), а немецкий теннисист Александр Зверев сместил его со второй строчки мирового рейтинга.

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