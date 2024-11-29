Производитель заражённого препарата, который принимала Ига Швёнтек, выступил с заявлением

Компания Lekam, производитель заражённого препарата, который принимала вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек, заявила, что сожалеет о случившемся.

«Вместе с международной общественностью и поклонниками Иги Швёнтек мы опечалены ситуацией, которая произошла с лучшей теннисисткой мира. Мы глубоко тронуты заявлением Швёнтек не только как сотрудники фармацевтической компании, но и как поклонники польского спорта.

Искренне сожалеем, что произошёл инцидент с препаратом Melatonina LEK-AM 1 mg — тем более что наш препарат уже много лет ценится и пользуется доверием врачей и пациентов, в том числе — профессиональных спортсменов.

Фармацевтическая компания производит лекарства высочайшего качества и регулярно проходит инспекцию Главной фармацевтической инспекции. Мы соблюдаем все самые высокие стандарты производства лекарств. Соблюдаем все процедуры, связанные с производством лекарственных средств, в соответствии с принципами надлежащей производственной практики, регулируемых законодательствами ЕС и страны.

Лекарство подвергается строгому контролю на каждом этапе производства. Следы примесей, обнаруженные в проверенных упаковках препарата, значительно ниже допустимой нормы, а значит, они ни в коей мере не угрожают здоровью и жизни пациентов.

В связи со сложившейся ситуацией компания находится в постоянном диалоге с Главной фармацевтической

инспекцией. Мы заявляем о своём полном сотрудничестве для прояснения любых сомнений. Сообщаем, что ITIA не связывалась с нами напрямую», — говорится в заявлении компании.

Напомним, в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном.