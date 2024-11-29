Елена Веснина ответила, на каком этапе находится строительство академии в Сочи

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина на пресс-конференции выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» рассказала о сроках строительства академии в Сочи.

— На каком этапе строительство академии в Сочи?

— К сожалению, строительство затянулось. Точные даты назвать сложно. У нас очень много планов, будет не только теннисный центр, но также гостиница и интернат, самые современные тренажёрные залы, всё это требует времени.

Сочи — идеальное место в России для тенниса из-за погодных условий. Здесь можно играть на открытом воздухе практически весь год. Я всегда тренировалась там в декабре перед Australian Open. Сейчас в Сочи +18, например.

Кроме того, мы можем подняться в горы. Это уникальное место для проведения сборов.

Сочи — мекка тенниса. Евгений Кафельников, Мария Шарапова начинали тренировки здесь, у нас был один тренер.

Сочи могут стать главным теннисным центром для нашей сборной, — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.