Экс-тренер Серены Уильямс заявила, что уйти из спорта так же тяжело, как бросить наркотики

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийка Ренне Стаббс сравнила спорт с наркотической и алкогольной зависисмостью.

«Быть профессиональным спортсменом — это легальная зависимость. И бросить спорт очень тяжело. Если у кого-то были проблемы с наркотиками или алкоголем, бросить это действительно чертовски трудно, потому что кайф от наркоты так приятен, а когда тебе плохо, кажется, что все, чего ты хочешь, — это снова накуриться. А быть спортсменом и игроком в теннис — это значит побеждать. А победа — это самое приятное чувство, когда ты достигаешь чего-то, о чём мечтаешь. И потом, действительно трудно уйти, зная, что у тебя больше никогда не будет этого чувства», — сказала Стаббс в своём подкасте.

Ренне Стаббс — бывший тренер 23-кратной чемпионки ТБШ в одиночном разряд американской теннисистки Серены Уильямс.