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Александр Бублик уступил Роберто Баутиста-Агуту на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Александр Бублик уступил Роберто Баутиста-Агуту на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»
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34-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик, представляющий команду «Львы» в матче выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» уступил 51-й ракетке мира испанскому теннисисту Роберто Баутиста-Аугту («Сфинксы») со счётом 2:5, 6:2, 2:4.

Общий счёт 11:10 в пользу команды «Львов». Далее в парном матче встретятся Диана Шнайдер (Россия)/Юлия Путинцева (Казахстан) и Виктория Томова (Болгария)/Анастасия Потапова (Россия).

По правилам соревнований каждый матч состоит из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше — то сет считается завершённым. Исключением будет ситуация, когда во всех партиях у игроков равное количество выигранных геймов. Тогда проводится решающий гейм, чтобы выявить лидера в матче. Побеждает тот, кто выиграл наибольшее количество геймов, каждый из которых идёт в общекомандную копилку.

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