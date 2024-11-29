Стали известны все участники Next Gen ATP Finals — 2024
Определились все участники молодёжного Итогового турнира ATP — 2024 (Next Gen ATP Finals), который пройдёт с 18 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия).
В соревнованиях примут участие:
- Артюр Фис (первый сеяный, Франция);
- Алекс Михельсен (2, США);
- Якуб Меншик (3, Чехия);
- Цзюнчэн Шан (4, Китай);
- Лёнер Тин (5, США);
- Люка Ван Аш (6, Франция);
- Нишеш Басаваредди (7, США);
- Жоао Фонсека (8, Бразилия).
Запасные игроки: Мартин Ландалус (Испания), Коулман Вон (Гонконг).
В молодёжном Итоговом турнире примут участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович.
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