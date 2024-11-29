Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны все участники Next Gen ATP Finals — 2024

Стали известны все участники Next Gen ATP Finals — 2024
Комментарии

Определились все участники молодёжного Итогового турнира ATP — 2024 (Next Gen ATP Finals), который пройдёт с 18 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия).

В соревнованиях примут участие:

  • Артюр Фис (первый сеяный, Франция);
  • Алекс Михельсен (2, США);
  • Якуб Меншик (3, Чехия);
  • Цзюнчэн Шан (4, Китай);
  • Лёнер Тин (5, США);
  • Люка Ван Аш (6, Франция);
  • Нишеш Басаваредди (7, США);
  • Жоао Фонсека (8, Бразилия).

Запасные игроки: Мартин Ландалус (Испания), Коулман Вон (Гонконг).

В молодёжном Итоговом турнире примут участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович.

Материалы по теме
Фис, Михельсен, Меншик и Шан сыграют на молодёжном Итоговом турнире в декабре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android