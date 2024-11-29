Стали известны все участники Next Gen ATP Finals — 2024

Определились все участники молодёжного Итогового турнира ATP — 2024 (Next Gen ATP Finals), который пройдёт с 18 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия).

В соревнованиях примут участие:

Артюр Фис (первый сеяный, Франция);

Алекс Михельсен (2, США);

Якуб Меншик (3, Чехия);

Цзюнчэн Шан (4, Китай);

Лёнер Тин (5, США);

Люка Ван Аш (6, Франция);

Нишеш Басаваредди (7, США);

Жоао Фонсека (8, Бразилия).

Запасные игроки: Мартин Ландалус (Испания), Коулман Вон (Гонконг).

В молодёжном Итоговом турнире примут участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович.