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Фото: Феликс Оже-Альяссим сделал предложение своей девушке Нине Гейби

Фото: Феликс Оже-Альяссим сделал предложение своей девушке Нине Гейби
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29-я ракетка мира 24-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим сделал предложение своей девушке Нине Гейби. Пара состоит в отношениях с 2019 года. В социальных сетях спортсмен поделился фото с невестой.

Фото: Из личного архива Феликса Оже-Альяссима

«О лучшем и мечтать не мог», — подписал снимки Оже-Альяссим.

Фото: Из личного архива Феликса Оже-Альяссима

Феликс Оже-Альяссим является победителем турнира в Базеле в 2022 и 2023 году, а также чемпионом турниров в Антверпене, Роттердаме и Флоренции в 2022 году.

Ранее австралиец Алексей Попырин (24-й в рейтинге) объявил на личной странице в социальных сетях, что сделал предложение руки и сердца своей девушке Эми Педерик. Также шестая ракетка мира норвежец Каспер Рууд рассказал, что помолвлен с Марией Галлигани, с которой состоит в отношениях с 2018 года.

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