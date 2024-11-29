«Навсегда поделиться паролем от Netflix». Циципас поздравил Оже-Альяссима с помолвкой

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях поздравил 29-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима с помолвкой.

«Наконец-то появился кто-то, с кем можно навсегда поделиться паролем от Netflix. Поздравляю, Феликс!» — оставил комментарий под публикацией Циципас.

Напомним, Феликс Оже-Альяссим сделал предложение своей девушке Нине Гейби. Пара состоит в отношениях с 2019 года.

Ранее австралиец Алексей Попырин (24-й в рейтинге) объявил в социальных сетях, что помолвлен со своей девушкой Эми Педерик. Также шестая ракетка мира норвежец Каспер Рууд рассказал, что женится на Марии Галлигани, с которой состоит в отношениях с 2018 года.