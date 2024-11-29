«Этот турнир — жемчужина для города». Александр Бублик — о «Трофеях Северной Пальмиры»

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик поделился впечатлениями от участия в командном выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который проходит с 29 по 31 ноября в Санкт-Петербурге.

«Подобные мероприятия для зрителей. Когда они кричат, шумят во время матча — не мешает. Если им нравится, то мне не мешает. Главное, чтобы получали удовольствие. Этот турнир своего рода же жемчужина для города и для страны сейчас. Приятно, что в этом году гораздо больше зрителей и больше детей», — передаёт слова теннисиста корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

Александр Бублик, представляющий команду «Львы», в первом матче турнира проиграл испанскому теннисисту Роберто Баутиста-Аугту («Сфинксы») со счётом 2:5, 6:2, 2:4. По правилам соревнований каждый матч состоит из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше — то сет считается завершённым.