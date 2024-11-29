«Мы узнаём об этом потом!» Ришар Гаске раскритиковал ITIA за сроки оглашения допинг-тестов

Бывшая седьмая ракетка мира 38-летний французский теннисист Ришар Гаске раскритиковал методы работы Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

«Что меня больше всего беспокоит, так это то, что мы не слишком понимаем ход событий. Ты узнаешь об этом потом! Обычно проводится судебное разбирательство, после которого у тебя есть решение, и тебе выносится приговор. Теперь мы узнаём об этом через месяцы после случившегося и это ненормально. Это не на уровне.

В любом случае, то, что с этим плохо справляются, плохо борются и плохо делают, это точно. Спортивное правосудие — это любители. Действительно. Возникает какофония», — приводит слова Гаске RMC Sport.

Напомним, в пробе второй ракетки мира Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.

Ранее стало известно, что в марте 2024 года Янник Синнер дважды сдал положительный тест на допинг.