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Стефанос Циципас: правда ли греческий салат полезен, или это повод съесть гору феты?

Стефанос Циципас: правда ли греческий салат полезен, или это повод съесть гору феты?
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях поделился новым постом, где задумался о пользе греческого салата.

«Правда ли греческий салат полезен, или это предлог съесть гору феты?» — написал Циципас.

В 2024 году Стефанос выиграл один титул — на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в финале он одолел норвежца Каспера Рууда. Отметим, что Стефанос Циципас завершил сезон вне топ-10 рейтинга впервые с 2018 года.

Греческий теннисист не попал на Итоговый чемпионат — 2024, который прошёл в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Чемпионом соревнований стал итальянец Янник Синнер.

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