Потапова и Томова обыграли Шнайдер и Путинцеву на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Пара российской теннисистки Анатсасии Потаповой и представительницы Болгарии Виктории Томовой , представляющих команду «Львов», в парном матче на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», обыграла дуэт россиянки Дианы Шнайдер и Юлии Путинцевой из Казахстана (команда «Сфинксы») со счётом 4:3, 6:2, 2:4.

Общий счёт после двух матчей — 21:15 в пользу «Львов». Ранее испанец Роберто Баутиста-Агут обыграл Александра Бублика со счётом 5:2, 2:6, 5:2.

По правилам соревнований каждый матч состоит из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше — то сет считается завершённым. Исключением будет ситуация, когда во всех партиях у игроков равное количество выигранных геймов. Тогда проводится решающий гейм, чтобы выявить лидера в матче. Побеждает тот, кто выиграл наибольшее количество геймов, каждый из которых идёт в общекомандную копилку.