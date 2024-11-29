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Сорана Кырстя объявила о сотрудничестве с бывшим тренером Марии Шараповой

Сорана Кырстя объявила о сотрудничестве с бывшим тренером Марии Шараповой
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70-я ракетка мира 34-летняя румынская теннисистка Сорана Кырстя в социальных сетях объявила о начале работы со Свеном Грёнефельдом, который был тренером пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой с 2013 по 2018 год.

Фото: Из личного архива Сораны Кырсти

«С радостью сообщаю, что начну работать со Свеном Грёнефельдом в сезоне-2025. Очень рада этому сотрудничеству — с нетерпением жду, когда снова начну соревноваться», — подписала фото Кырстя в социальных сетях.

Свен Грёнефельд также тренировал Бьянку Андрееску, Каролину Возняцки, Слоан Стивенс и Ану Иванович.

Напомним, в августе Сорана Кырстя сообщила, что пропустит остаток сезона из-за восстановления после операции на стопе. Последний раз она выходила на корт на Уимблдоне — 2024. В первом круге теннисистка проиграла британке Сонай Картал со счётом 6:3, 2:6, 0:6.

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