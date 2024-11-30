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«Трофеи Северной Пальмиры» — 2024: положение после первого игрового дня

«Трофеи Северной Пальмиры» — 2024: положение после первого игрового дня
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Команда «Львы» под руководством Михаила Южного лидирует в противостоянии со «Сфинксами» (капитан — Янко Типсаревич) после первого дня Международного теннисного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» — 2024. По итогам двух состоявшихся матчей счёт 23:19 в пользу «Львов».

В первой встрече казахстанский теннисист Александр Бублик, представляющий команду «Сфинксы», уступил 51-й ракетке мира испанскому теннисисту Роберто Баутиста-Агуту («Львы») со счётом 2:5, 6:2, 2:4. В парной игре россиянка Анастасия Потапова и представительница Болгарии Виктория Томова («Львы») обыграли дуэт Дианы Шнайдер и Юлии Путинцевой из Казахстана (команда «Сфинксы») со счётом 4:3, 6:2, 2:4.

По правилам соревнований каждый матч состоит из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше — то сет считается завершённым. Исключением будет ситуация, когда во всех партиях у игроков равное количество выигранных геймов. Тогда проводится решающий гейм, чтобы выявить лидера в матче. Побеждает тот, кто выиграл наибольшее количество геймов, каждый из которых идёт в общекомандную копилку.

«Трофеи Северной Пальмиры» проходят с 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге.

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